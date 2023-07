Rudraprayag News: जंगल में रास्ता भटके यूपी के चार कावंडिये, SDRF ने घने अंधेरे में ढूंढ निकाला

Rudraprayag News उत्तर प्रदेश के रहने वाले चार कावंडिये केदारनाथ धाम में दर्शन करने जा रहे थे लेकिन बुधवार रात को जंगल के घने अंधेरे में रास्ता भटक गए। पुलिस द्वारा एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया। इसके बाद रात के घने अंधेरे में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। लोग एसडीआरएफ टीम की तारीफ कर रहे हैं।

जंगल में रास्ता भटके यूपी के चार कावंडिये, SDRF ने घने अंधेरे में ढूंढ निकाला

रुद्रप्रयाग, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच सावन के महीने में कांवड़ लेकर गए श्रद्धालुओं का तांता भी लगा है। इसी बीच लगातार हो रही भारी बारिश में कई कांवड़िये रास्ता भटक जा रहे हैं। कल रात फिर उत्तर प्रदेश के चार कावड़िये रास्ता भटक गए, जिनको बाद में रेस्क्यू किया गया। बुधवार 12 जुलाई की देर रात्रि थाना सोनप्रयाग द्वारा SDRF टीम को सूचित किया गया कि केदारनाथ पौराणिक मार्ग पर 4 कावड़िये रास्ता भटक गए है, जिनकी सर्चिंग हेतु SDRF टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही SDRF टीम निरीक्षक कर्ण सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। अंधेर घने जंगल में एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू एसडीआएफ टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल सर्चिंग अभियान आरम्भ किया गया। मूसलाधार बारिश, घनघोर अंधकार और घने जंगल। ऐसी तमाम चुनौतियों को परास्त कर SDRF जवानों द्वारा कई किलोमीटर पैदल चलकर जंगल में 4 कावड़ियों को ढूंढ निकाला गया। चारों कांवडियों को रेस्क्यू कर सकुशल, त्रिजुगीनारायण काली कमली धशाला सुरक्षित पहुंचाया गया। केदरानाथ जा रहे थे कावड़िये कावड़ियों द्वारा SDRF को बताया गया कि चारों उत्तरकाशी से होते हुए पंवाली कांठा मार्ग पहुंचे और वहां से केदारनाथ की ओर जा रहे थे। रात के अंधेरे में ये जंगल में रास्ता भटक गये। ये सभी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। व्यक्तियों का नाम जौनी सिंह उम्र - 51 कौशल प्रधान उम्र - 45 राजपाल सिंह उम्र - 55 कृष्ण कुमार उम्र - 33

