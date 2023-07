Kedarnath Temple में केवल मर्यादित वस्त्रों में ही दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, फोटो-वीडियो बनाने पर रहेगी रोक

केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालु अब मर्यादित वस्त्रों में ही प्रवेश कर सकेंगे। अमर्यादित वस्त्रों में दर्शन को आने वालों के विरुद्ध श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के सामने वीडियो रील आदि बनाने और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए मंदिर समिति की ओर से केदारनाथ मंदिर परिसर भैरवनाथ मंदिर और आसपास साइन बोर्ड लगाए गए हैं।

रुद्रप्रयाग, जागरण टीम: केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालु अब मर्यादित वस्त्रों में ही प्रवेश कर सकेंगे। अमर्यादित वस्त्रों में दर्शन को आने वालों के विरुद्ध श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के सामने वीडियो, रील आदि बनाने और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए मंदिर समिति की ओर से केदारनाथ मंदिर परिसर, भैरवनाथ मंदिर और आसपास साइन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के निर्णय की जानकारी मिल सके। केदारनाथ मंदिर परिसर में वीडियो व रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले लगातार सामने आने से बाबा के भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसे देखते हुए मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही मंदिर में ले जाने दिया जा रहा है। क्लाक रूम की जा रही व्यवस्था समिति के कार्याधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि इसी यात्रा काल में मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके लिए मंदिर परिसर में क्लाक रूम की व्यवस्था की जा रही है। बताया कि धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मंदिर समिति की ओर से पूर्व में पुलिस को भी लिखा जा चुका है। होगी कानूनी कार्रवाई मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि यदि कोई श्रद्धालु अमर्यादित वस्त्रों में मंदिर के अंदर प्रवेश करता है अथवा वहां फोटोग्राफी करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लगाए जाएंगे बड़े साइन बोर्ड समिति की ओर से मंदिर परिसर व आसपास पूर्व भी साइन बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन काफी छोटे होने के कारण उन पर श्रद्धालुओं की नजर नहीं जाती थी। अब बड़े साइन बोर्ड लगाए गए हैं, इससे हर श्रद्धालु नियम-कायदों से परिचित रहेगा।

