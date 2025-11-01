Language
    Igas: बूढ़ी दिवाली पर रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी, आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात; बांटी खुशियां

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास के अवसर पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों को फल और उपहार दिए और उनके साथ भोजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षण उनके जीवन के सबसे भावुक क्षणों में से एक था और उन्होंने पीड़ितों के दुख को अपना दुख बताया। उन्होंने राज्य की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

    Hero Image

    मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे। सीएम धामी फेसबुक पेज

    ऑनलाइन डेस्‍क, देहरादून। लोकपर्व इगास (बूढ़ी दिवाली) के मौके पर मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान माताओं-बहनों से मिलकर उन्हें फल एवं उपहार भेंट किए। साथ ही उनके साथ बैठकर भोजन भी किया।
     
    इस दौरान मुख्‍यमंत्री ने कहा कि ये क्षण उनके जीवन के अत्यंत भावुक और हृदय को द्रवित करने वाले रहे। एक बेटे की तरह माताओं से मिले आशीर्वाद और बहनों के अटूट विश्वास से भरी उम्मीदों ने देवभूमि उत्तराखंड के सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन समर्पित रहने के लिए नई ऊर्ज़ा से भर दिया है। उन्‍होंने सभी माताओं-बहनों को विश्वास दिलाया कि उनका दुख सीएम धामी का अपना दुख है और उनके जीवन में मुस्कान लाना ही सीएम धामी के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है।
     
    कहा कि राज्य की सेवा करते हुए जो स्नेह, विश्वास और अपनापन आप सबके बीच से मिलता है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, वही शक्ति है जो हर पल उत्तराखंड और जन-जन की सेवा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। इस दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे।
