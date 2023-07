Chamoli Accident: पेयजल निगम और जल संस्थान को मिलीं कई खामियां, रुद्रप्रयाग में सभी एसटीपी का संचालन बंद

Chamoli Accident रुद्रप्रयाग में पांच एसटीपी का संचालन बंद करा दिया गया है। जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत अलकनंदा नदी के किनारे छह एसटीपी बनाए गए हैं। इनमें से एक प्लांट वर्ष 2021 में भूस्खलन की घटना के बाद से बंद है। चमोली एसटीपी हादसे में 16 व्यक्तियों की मौत के बाद एसटीपी में सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारों की निद्रा टूटी है।

Chamoli Accident: जनपद के सभी एसटीपी प्लांट का संचालन फिलहाल किया गया बंद

