बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के विशेष कार्याधिकारी अनसुइया सिंह नेगी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के विशेष कार्याधिकारी अनुसूइया सिंह नेगी का निधन हो गया है। वह 55 वर्ष के थे। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ‌मंदिर समिति के केदारनाथ तथा उखीमठ कार्यालय सहित सभी विश्राम गृहों में शोक सभा आयोजित कर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गयी। बीकेटीसी सदस्य श्रीनिवास पोस्ती ने नेगी के निधन पर शोक जताया।

