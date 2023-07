Rudraprayag News: केदारनाथ पैदल मार्ग पर दर्दनाक हादसा, पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक महिला की मौत; एक घायल

Rudraprayag News बुधवार देर शाम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर छौडी गदेरा के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने शुरू हो गए जिसकी चपेट में केदारनाथ जा रहे दो यात्री आ गए। जिसमें 20 वर्षीय शाली अक्षिता निवासी सूरत गुजरात पत्थर की चपेट में आने से 50 मीटर नीचे हरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हो गई है।

केदारनाथ पैदल मार्ग पर दर्दनाक हादसा, पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक महिला की मौत; एक घायल

रुद्रप्रयाग, संवाद सहयोगी। उत्तराखंड में लगातार हो बारिश जानलेवा हो गई है। लगातार बारिश के बीच पहाड़ दरकने लगे हैं। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हैं। खास बात ये है कि इस खराब मौसम के बीच में चार धाम यात्रा भी जारी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को केदारनाथ पैदल मार्ग पर पत्थर की चपेट में आने से एक महिला यात्री की मौत हो गई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। गुरुवार को एक बार फिर से पहाड़ों से पत्थर गिरा। इस पत्थर की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को खाई से निकालकर पीएम के लिए भेजा, जबकि घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। पहाड़ों से बरस रहे पत्थर गत बुधवार देर शाम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर छौडी गदेरा के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने शुरू हो गए, जिसकी चपेट में केदारनाथ जा रहे दो यात्री आ गए। जिसमें 20 वर्षीय शाली अक्षिता निवासी सूरत गुजरात पत्थर की चपेट में आने से 50 मीटर नीचे हरी खाई में जा गिरी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 24 वर्षीय शिवास निवासी बिहार घायल हो गए। खाई में से निकाला गया शव सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची आपदा प्रबंधन एवं पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। घायल यात्री को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। वहीं खाई में गिरी युवती का शव निकालकर रास्ते पर लाया गया, जहां पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

