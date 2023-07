Uttarakhand Weather: चीन सीमा तक जाने वाला लिपुलेख मार्ग 22वें दिन खुला, सात गावों सहित सुरक्षा बलों को राहत

Uttarakhand Weather Update चीन सीमा तक जाने वाला तवाघाट-लिपुलेख मार्ग 22 वें दिन यातायात के लिए खुला। बीते 21 दिनों से बंद लिपुलेख मार्ग छह दिन पूर्व खुला था परंतु रात को ही बारिश होने से मार्ग कुछ घंटों बाद भी बंद हो गया था। तीन से चार स्थानों पर मार्ग टूटने बहने और मलबा आने से बंद था।

Uttarakhand Weather: 22वें दिन खुला चीन सीमा तक जाने वाला लिपुलेख मार्ग

