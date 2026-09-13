आदि कैलास यात्रा पर मौसम की मार, इनर लाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया रद

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। लगातार हो रही बारिश और बार बार सड़क बाधित होने के कारण आदि कैलास एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार अब आईएलपी ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया 20 सितंबर 2026 से शुरू होगी। साथ ही कहा गया है कि यदि अत्यधिक बारिश, खराब मौसम या सड़क बंद होने की स्थिति बनी तो परमिट जारी करने का कार्य अस्थायी रूप से फिर से रोका जा सकता है।