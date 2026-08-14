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उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में छह घंटे से लगातार बाारिश, सड़क पर बहने लगा झरना; आपदा जैसे हालात

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:01 PM (IST)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार छह घंटे की मूसलाधार बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए हैं, जिससे थल-मुनस्यारी सहित कई मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो ...और पढ़ें

HighLights

  1. पिथौरागढ़ में छह घंटे की मूसलाधार बारिश से आपदा जैसे हालात

  2. थल-मुनस्यारी सहित कई मोटर मार्ग भूस्खलन से बंद हुए

  3. काली-गोरी नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने सतर्कता बरती

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुक्रवार सुबह से शाम चार बजे तक लगातार मूसलधार वर्षा जारी रही। जिस कारण यहां आपदा जैसे हालात बन गए।

मुनस्यारी सहित क्षेत्र में गुरुवार रात से लगातार हो रही भारी बारिश के बीच थल-मुनस्यारी मोटर मार्ग के ला-झेकला क्षेत्र में जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आने से मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। ला झेकला में 7 अगस्त 2009 भारी भूस्खलन हुआ था। जिसमें 44 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी।

सभी नदी नाले उफान पर

थल मुनस्यारी और जौलजीबी मुनस्यारी मार्ग बंद होने से मुनस्यारी तहसील का संपर्क कट चुका है। सभी नदी नाले उफान पर है। थल मुनस्यारी का मार्ग पर रातीगाड़ में भारी भूसखलन नाला ऊफान में आ चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं और इसी मार्ग पर ला झेकला में बला नाले का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्ग बंद है।

जौलजीबी मुनस्यारी मार्ग घिघरानी से आगे कई स्थानों पर बंद हो चुका है। टनकपुर तवाघाट हाईवे कूलागाड़, एलागाड़, तवाघाट लिपुलेख मार्ग भी रात से ही बंद है। मुनस्यारी तहसील सहित पूरी चीन सीमा से सम्पर्क कटा है। सौ से अधिक गावों का अपने तहसील मुख्यालयों से संपर्क कटा हुआ है। लगातार बारिश जारी रहने से प्रशासन अलर्ट मोड में है।

काली-गोरी नदी का जलस्तर बढ़ा, जौलजीवी पुलिस की अपील

भारी बारिश के चलते काली और गोरी नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जौलजीवी पुलिस पूरी तरह सतर्क है। अपर उपनिरीक्षक महेश पंत द्वारा आम जनता से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। उन्होंने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने, बच्चों एवं बुजुर्गों को नदी-नालों से दूर रखने तथा अनावश्यक रूप से जोखिम न उठाने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण काली और गोरी नदी सहित स्थानीय गधेरों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और पुलिस-प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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