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    सावन उत्सव में महिलाओं का सम्मान, टनकपुर में 10 को मिला नंदा शिखर सम्मान

    By Brijesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:08 PM (IST)

    टनकपुर में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित सावन उत्सव में 10 कर्मठ महिलाओं को नंदा शिखर सम्मान से नवाजा गया। ...और पढ़ें

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    संवाद सहयोगी, टनकपुर। सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से मातृशक्ति को समर्पित सावन उत्सव-2026 का आयोजन मंगलवार को मिलन वाटिका में किया गया। लोक संस्कृति, भक्ति और मनोरंजन से सजे कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 10 कर्मठ महिलाओं को नंदा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में पहुंचकर उत्सव की रौनक बढ़ाई।

    कार्यक्रम में सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने कहा कि महिलाएं केवल घर-परिवार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की संस्कृति, खेत और आजीविका की मुख्य धुरी हैं। शिक्षा, खेल, प्रशासन और उद्यमिता समेत हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं।

    उन्होंने कहा कि महिलाओं के वास्तविक सशक्तीकरण के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ऐपण, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, कृषि, पशुपालन, सिलाई-कढ़ाई और होमस्टे के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ने का आह्वान किया।

    उत्सव में ''सुपर ईंजा डांस प्रतियोगिता'' और ''मिसेज सावन क्वीन-2026'' प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित नृत्य, ग्रुप डांस, नाट्य मंचन के साथ सांतूं-आंठू (गौरा-महेश) और झोड़ा-चांचरी की प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों को भावविभोर किया। सावन सरप्राइज अवार्ड और मनोरंजक खेलों का भी आयोजन हुआ।

    चंदन का पौधा रोपकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

    गीता धामी ने ''एक पौधा, प्रकृति के नाम'' अभियान के तहत चंदन का पौधा रोपा। उन्होंने महिलाओं को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। ''नंदा गौरा योजना'', ''मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना'' और ''लखपति दीदी'' जैसी योजनाओं से महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।

    सम्मान पाने वाली महिलाओं में स्वयं सहायता समूह की सदस्य, शिक्षिका, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता, आपातकालीन सेवा में चिकित्सा टेक्नीशियन तथा क्षेत्र की प्रथम टुकटुक संचालिका समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं शामिल रहीं।

    कार्यक्रम का संचालन कल्पना आर्य ने किया। इस दौरान राज्य दर्जा मंत्री हेमा जोशी, ब्लाक प्रमुख अंचला बोहरा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा दीपा जोशी, नगर पंचायत बनबसा अध्यक्ष रेखा देवी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्पा विश्वकर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि व महिलाएं मौजूद रहीं।

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