सुदूर पश्चिमी नेपाल तक नहीं पहुंची सुनसरी सांप्रदायिक हिंसा की आंच, माहौल अभी शांत

प्रजातांत्रिक पार्टी के बैतड़ी के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव शरण भट्ट का कहना है कि उनकी पार्टी की हिंद्र राष्ट्र घोषित करने की मांग जारी रहेगी। घटना को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका पार्टी विरोध करती है। उन्होंने कहा सुनतेरी में गोली चली और मृतक चार हिंदू थे और घायल भी हिंदू हैं। सरकार का कहना है कि सरकार ने गोली नहीं चलाई तो किसने चलाई इसकी जल्दी जांच नहीं होने पर अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की मांग केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की है, पार्टी अन्य किसी संप्रदाय के बारे में कोई बात नहीं करेग ।

बैतड़ी पुलिस के डीएसपी दीपक राय का कहना है कि पुलिस स्थिति पर नजर रखे है। आने जाने वालों की गहन जांच हो रही। किसी के संदिग्ध नजर आने पर पूरी जांच के बाद भी आने जाने दिया जा रहा है।