पिथौरागढ़-तवाघाट हाईवे बंद, कूलागाड़ में फंसे आदि कैलास यात्री

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। टनकपुर - पिथौरागढ़ -तवाघाट हाईवे कूलागाड़ में बंद हो गया है। शनिवार सुबह पांच बजे बोल्डर मलबा आने से मार्ग बंद है।

मार्ग के खुलने के बाद ही आदि कैलास यात्री धारचूला से आगे को रवाना होंगे। हाईवे बंद होने से चीन सीमा का संपर्क भंग हो चुका है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।