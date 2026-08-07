Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड के मयंक ने एआर रहमान की फिल्म 'पेद्दी' में दी आवाज, एवेंजर्स के लिए भी गाया है गाना

    By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 12:19 PM (IST)

    पिथौरागढ़ के मयंक कापड़ी ने एआर रहमान के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म 'पेद्दी' के कन्नड़ वर्जन के लिए गाना गाया है। ...और पढ़ें

    पिथौरागढ़ के मयंक कापड़ी की आवाज़ अब 'पेद्दी' में सुनाई देगी।

    पिथौरागढ़ के मयंक कापड़ी की आवाज़ अब 'पेद्दी' में सुनाई देगी।

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जिले के मयंक कापड़ी ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। विश्वविख्यात संगीतकार एआर रहमान के म्यूजिक में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म पेद्दी के गीत सूरीज लामेंट के कन्नड़ वर्जन में मयंक ने अपनी आवाज दी है। पेद्दी में अभिनेता राम चरण मुख्य भूमिका में हैं।

    तेलुगु में बनी यह फिल्म कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज़ हुई है, और इसकी गिनती इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में की जा रही है। मयंक ने इसके कन्नड़ वर्ज़न के लिए गाना गाया है। मयंक इससे पहले भी एआर रहमान के म्यूज़िक डायरेक्शन में कई फिल्मों के लिए गा चुके हैं, जिनमें विश्वप्रसिद्ध एवेंजर्स भी शामिल है।

    वर्तमान में चेन्नई में रहकर मयंक फ़िल्म इंडस्ट्री में कंपोजर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, सिंगर और परफार्मर के तौर पर लगातार सक्रिय हैं। मयंक के पिता व्यवसायी जगदीश चंद्र कापड़ी, प्राथमिक विद्यालय कुसौली में प्रधानाध्यापिका के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुईं माता इंद्रा कापड़ी और जिला चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत बहन डॉ. वर्षा कापड़ी उनकी सफलता से खुश हैं।

    यह भी पढ़ें- Peddi OTT: थिएटर के बाद ओटीटी पर बवाल काटने आ रहा पेद्दी, आ गई स्ट्रीमिंग डेट

    यह भी पढ़ें- Peddi OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर होगा 'पेद्दी' का दंगल, कब और कहां रिलीज होगी Ram Charan की स्पोर्ट्स ड्रामा?

    खबरें और भी