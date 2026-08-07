उत्तराखंड के मयंक ने एआर रहमान की फिल्म 'पेद्दी' में दी आवाज, एवेंजर्स के लिए भी गाया है गाना

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जिले के मयंक कापड़ी ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। विश्वविख्यात संगीतकार एआर रहमान के म्यूजिक में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म पेद्दी के गीत सूरीज लामेंट के कन्नड़ वर्जन में मयंक ने अपनी आवाज दी है। पेद्दी में अभिनेता राम चरण मुख्य भूमिका में हैं।

तेलुगु में बनी यह फिल्म कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज़ हुई है, और इसकी गिनती इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में की जा रही है। मयंक ने इसके कन्नड़ वर्ज़न के लिए गाना गाया है। मयंक इससे पहले भी एआर रहमान के म्यूज़िक डायरेक्शन में कई फिल्मों के लिए गा चुके हैं, जिनमें विश्वप्रसिद्ध एवेंजर्स भी शामिल है।