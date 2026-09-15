पिथौरागढ़ में पेड़ बना देवदूत, 30 मीटर गहरी खाई में गिरती बोलेरो रोककर बचाई सात जानें

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। थल-पिथौरागढ़ मार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सुवालेख-भौड़ी के बीच बिछुल के पास तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर करीब 30 मीटर खाई की ओर लुढ़क गई। इसी दौरान वाहन एक पेड़ में अटक गया और खाई में पूरी तरह गिरने से बच गया।

हादसे में चालक समेत वाहन में सवार सभी सात लोग घायल हुए हैं। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे के बाद घायलों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को निजी वाहन से पिथौरागढ़ लाया जा रहा था। 108 एंबुलेंस मिलने पर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

थल थाने के प्रभारी प्रकाश पांडे ने बताया कि घायलों में बझांग, नेपाल निवासी दीपक चुनारा (32), हरीश कुमार (27) और सुरेश (22) हाल निवासी कुमौड़ शामिल हैं। बताया गया कि ये लोग थल से मशीन का सामान लेकर पिथौरागढ़ लौट रहे थे। घायलों के अनुसार बोलेरो तेज गति में थी। सड़क के ऊपर एक अन्य वाहन खड़ा होने के कारण चालक को वाहन नियंत्रित करने में परेशानी हुई और बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई की ओर चली गई।

वाहन में लखतीगांव डीडीहाट निवासी चालक दीपांकर (32), उसकी मां मधु देवी (50), छोटा भाई निवेश कुमार (25) और मुवानी स्कूल में तैनात संजौता कोहली (32) भी सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में चिकित्सकों की टीम को अलर्ट कर दिया गया।