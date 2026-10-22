ODOP योजना में पिथौरागढ़ के ऊनी उत्पादों की धूम, महिला बुनकरों ने कालीनों पर उकेरी पीएम-सीएम की तस्वीर

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पिथौरागढ़ के वूलन प्रोडक्ट्स को नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए जनपद की महिलाएं पारंपरिक बुनकारी को आधुनिकता से जोड़कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही हैं।

मुनस्यारी और धारचूला विकासखंड की महिला बुनकरों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा से ऊनी कालीनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते की आकृतियों को बारीकी से उकेरा है। ऊन के धागों से तैयार ये आकृतियां स्थानीय महिलाओं की मेहनत, धैर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण हैं।

यहां की सांस्कृतिक पहचान पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध दनकालीन बुनकारी यहां की सांस्कृतिक पहचान है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। पारंपरिक उत्पादों के साथ बाजार की मांग के अनुसार नए डिजाइन तैयार कर वे कला को व्यावसायिक अवसरों में बदल रही हैं।



जिला उद्योग केंद्र के मार्गदर्शन में महिला समूहों को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे स्थानीय हस्तशिल्प को पहचान मिल रही है और महिलाओं के उत्पादों को बाजार तक पहुंचने में मदद मिल रही है।