तो क्या वोट नहीं दे पाएंगी भारत में ब्याही विदेश की बेटियां? वोटर लिस्ट में नाम न जुड़ने से परेशान

संस, पिथौरागढ़ । वर्ष 2003 के बाद नेपाल से भारत में ब्याही गई बेटियों के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में मतदाता सूची में नहीं जुड़ पा रहे हैं। सीमा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं इस समस्या से परेशान हैं।

इन महिलाओं की परेशानी को गुरुवार को यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आनंद रावत ने जिलाधिकारी के सामने रखा और समस्या का समाधान निकाले जाने की मांग की।

समाधान निकाले जाने की मांग

यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आनंद रावत और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता खीमराज जोशी ने कहा कि नेपाल सीमा से लगे गांवों के सैकड़ों युवाओं का विवाह नेपाल से हुआ है। इस सीमा क्षेत्र का नेपाल से रोटी-बेटी का संबंध रहा है।