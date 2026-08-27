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चीन सीमा पर मची तबाही, 8 घंटे तक भारत से कटे रहे धारचूला-तवाघाट और लिपुलेख; हाईवे पूरी तरह ठप

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Thu, 27 Aug 2026 06:08 PM (IST)

पिथौरागढ़ में मानसूनी बारिश से सड़कें बाधित हुईं, जिसमें टनकपुर-तवाघाट हाईवे और लिपुलेख मार्ग घंटों बंद रहे। धारचूला, बंगापानी और ...और पढ़ें

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HighLights

  1. पिथौरागढ़ में भारी मानसूनी बारिश से सड़कें बाधित।

  2. तवाघाट-लिपुलेख मार्ग और कैलाश यात्रा मार्ग भी बंद।

  3. नौ ग्रामीण सड़कें अभी भी मलबे के कारण बंद।

जागरण टीम, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद में मानसूनी बारिश का कहर लगातार जारी है। रात को हो रही वर्षा का कहर सड़को पर बरप रहा है। बुधवार की रात्रि तीन तहसीलों धारचूला, बंगापानी और तेजम में भारी वर्षा हुई।

फलस्वरुप ,टनकपुर -तवाघाट हाईवे कूलागाड़ के पास लगभग आठ घ्ंटे तेा तवाघाट -गुंजी-लिपुलेख मार्ग छह घंटे बद रहा। थल -मुनस्यारी मार्ग भी घटों बंद रहा ।सुबह बंद 14 मोटर मार्गों में पांच मोटर मार्ग खुल चुके हैँ।दिन में मौसम सामान्य रहने से मानसून काल में पहली बंद सड़कों की संख्या दहाई से घटकर नौ रह चुकी है।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रास्तों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग मालघटिया के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण करीब दस घंटे तक बंद रहा। वहीं टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग कूलागाड़ के पास भूस्खलन होने से आठ घंटे तक बाधित रहा।

ऐलागाड़ में भी जबरदस्त भूस्खलन 

ऐलागाड़ में भी जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। यहां पहाड़ी से विशालकाय पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरने से यातायात ठप हो गया। इसके अलावा थल मुनस्यारी स्टेट हाईवे भी मलबा आने के कारण सुबह 11 बजे तक बंद रहा। मुख्य मार्गों के बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

धारचूला से तवाघाट और तवाघाट गुंजी -लिपुलेख मोटर मार्ग भी तीन स्थानों पर मलबा और बोल्डर आने से बाधित रहा। उधर तेजम तहसील में थल -मुनस्यारी मार्ग नाचनी के निकट रातीगाड़ में बंद रहा। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले इयोड़ा -बारमो, सोबला- उमचिया, होकरा -नामिक, ऐलागाड़- जुम्मा, छोटी पांगला - जयकोट और सुवालेख- झूणी समेत नौ ग्रामीण सड़क भी मलबे के कारण बंद चल रहे हैं।

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क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बंद रास्तों से मलबा हटाकर यातायात सुचारू करने का काम किया जा रहा है।