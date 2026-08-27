चीन सीमा पर मची तबाही, 8 घंटे तक भारत से कटे रहे धारचूला-तवाघाट और लिपुलेख; हाईवे पूरी तरह ठप

जागरण टीम, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद में मानसूनी बारिश का कहर लगातार जारी है। रात को हो रही वर्षा का कहर सड़को पर बरप रहा है। बुधवार की रात्रि तीन तहसीलों धारचूला, बंगापानी और तेजम में भारी वर्षा हुई।

फलस्वरुप ,टनकपुर -तवाघाट हाईवे कूलागाड़ के पास लगभग आठ घ्ंटे तेा तवाघाट -गुंजी-लिपुलेख मार्ग छह घंटे बद रहा। थल -मुनस्यारी मार्ग भी घटों बंद रहा ।सुबह बंद 14 मोटर मार्गों में पांच मोटर मार्ग खुल चुके हैँ।दिन में मौसम सामान्य रहने से मानसून काल में पहली बंद सड़कों की संख्या दहाई से घटकर नौ रह चुकी है।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रास्तों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग मालघटिया के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण करीब दस घंटे तक बंद रहा। वहीं टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग कूलागाड़ के पास भूस्खलन होने से आठ घंटे तक बाधित रहा।

ऐलागाड़ में भी जबरदस्त भूस्खलन ऐलागाड़ में भी जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। यहां पहाड़ी से विशालकाय पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरने से यातायात ठप हो गया। इसके अलावा थल मुनस्यारी स्टेट हाईवे भी मलबा आने के कारण सुबह 11 बजे तक बंद रहा। मुख्य मार्गों के बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।