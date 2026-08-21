पिथौरागढ़ में भूस्खलन का कहर: कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग बाधित, खतरे में दो मकान

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। मलघाट में कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग खतरनाक हो गया। यहां पत्थर गिर रहे हैं। वहीं टनकपुर तवाघाट हाईवे में कूलाघाट में वैकल्पिक मार्ग तैयार हो गया है।

दो आवासीय मकान भारी खतरे की जद में

मुनस्यारी। तहसील के दूरस्थ् पांतो गांव में लगातार हो रही वर्षा से दो आवासीय मकान भारी खतरे की जद में आ गए हैं। बारिश के चलते जमीन में अत्यधिक नमी बढ़ने के कारण मकानों के आसपास भू-धंसाव और भूस्खलन का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे गांव निवासी त्रिलोक पुत्र प्रेम सिंहऔर दुर्योधन पुत्र रुकम सिंह के मकानों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा मंडराने लगा है।

पहाड़ की तरफ से लगातार मिट्टी और बोल्डर खिसकने से दोनों परिवारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। मौसम के तेवरों के बीच पीड़ित परिवार खौफ के साए में रातें काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, तो तेज बारिश के दौरान मकान कभी भी ढह सकते हैं। यह खतरा हरपल बना रहता है।