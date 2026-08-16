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चीन सीमा के पास 12 दूर-दराज के गांवों में आखिरकार बिजली पहुंचने की उम्मीद जगी, लेकिन बारिश ने बिगाड़ा काम

By omprakash awasthi Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:50 PM (IST)

पिथौरागढ़ के जोहार घाटी के 12 दूरस्थ गांवों में आजादी के बाद पहली बार ग्रिड बिजली पहुंचाई जा रही है।

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जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। भारत-चीन सीमा से लगे सीमांत जनपद के मुनस्यारी के उच्च हिमालयी जोहार घाटी के 12 गांवों में आजादी के बाद पहली बार ग्रिड बिजली पहुंचाई जा रही है।

लगभग आठ दशकों से इन दुर्गम गांवों के ग्रामीण और वहां तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवान सौर लालटेन व डीजल जनरेटरों पर निर्भर थे। 15 अगस्त तक बोगडियार तक बिजली पहुंचाने में भूसखलन बाधक बन चुका है। स्यूनी से बोगड़ियार तक कटाव होने से चार विद्युत पोलि क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 21 करोड़ रुपये की लागत से 61 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का कार्य जारी है। विभाग ने रलगाड़ी तक 12 किमी लाइन बिछा दी है और जल्द ही बोगडियार भी जुड़ेगा। इस परियोजना से मिलम, लास्पा, मार्तोली, बिल्जू, बुरफू, मापा, टोला, गनघर पांछू और रिलकोट जैसे गांव आगामी मार्च अप्रैल के बाद जुड़ पाएंगे।

बोगड़ियार तक बिजली पहुंच चुकी थी परन्तु बीते दिनों की वर्षा से हुए कटाव से एक गोल पोल और दो सिंगल पोल और पांच स्पान बह चुके हैं। यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता डीडी पांगती ने बताया कि रलगाडी ड़ी व बुगडियार में 15 अगस्त को बिजली चालू करने की योजना थी, अब मौसम ने साथ दिया तो नंदाष्टमी तक बोगड़ियार तक बिजली पहुंचेगी।

पहले चरण में इन गांवो तक पहुंचेगी बिजली

चीन सीमा से लगे जोहार घाटी के सभी माइग्रेट गांव बोगड़ियार से आगे हैं। पहले चरण में सड़क से जुड़े बुर्फू, बिलजू और मिलम गांव जुड़ेंगे। इस समय बोगडियर से आगे नाहर देवी से लासपा तार खींचने का काम किया जा रहा है। जबकि मिलम तक पोल लग चुके हैं। दूसरे चरण में गोरी नदी के दूसरी तरफ खैलांच, टोला, पान्छु, गनघर, मर्तोली तक बिजली पहुंचेगी। उससे पहले लास्पा तक बिजली पहुंचाई जाएगी। बिजली के पोल बहने से लीलम और बोगड़ियार भी बिजली से नहीं जुड़ पाए हैं।

सितंबर माह शांत रहने पर ही बोगडियार तक बिजली पहुंचने की संभावना

नंदा अष्टमी तक मोगरियार तक बिजली पहुंचाने के लिए सितंबर माह का मौसम महत्वपूर्ण। सितंबर माह में अनुकूल रहा तो क्षतिग्रस्त पोलों को ठीक कर बोगड़ियार तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। नवंबर माह से इससे आगे कुछ क्षेत्रों में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। एवलान्च वाले छिरकानी और नाहर देवी में का सी लाइन की तरह ही भूमिगत होगी पाइपलाइन के अंदर बिजली लाइन बिछाई जाएगी।

माला जोहर विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम धर्मसत्तू का कहना है एक विद्युत लाइन बिछ जाने के बाद मल्ला जोहार के एक दर्जन माइग्रेशन गांव के ग्रामीणों को बिजली मिलेगी। सड़क और बिजली दोनों मिलने के बाद क्षेत्र में विकास गति पकड़ेगा।