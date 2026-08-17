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पिथौरागढ़ में हैवान बना पति, पत्नी का रस्सी से दबाया गला; मृत समझकर खेतों में घसीटा

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:42 PM (IST)

पिथौरागढ़ के मगर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी का रस्सी से गला घोंटकर जानलेवा हमला किया और उसे मरा समझकर खेत में घसीटा। बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने महिला की जान बचाई, जिसके बाद पति के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. पिथौरागढ़ में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला।

  2. रस्सी से गला घोंटकर खेत में घसीटा, मरा समझा।

  3. बच्चों के शोर से ग्रामीणों ने महिला की जान बचाई।

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। नाचनी थाना क्षेत्र के मगर गांव में एक महिला पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसके साथ पति ने मारपीट कर रस्सी से गला दबाया गया और बाद में उसे खेत की ओर घसीटकर ले जाया गया। बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिससे उसकी जान बच गई।

मगर गांव निवासी चंपा देवी का कहना है कि वह 14 अगस्त की सुबह करीब 5.30 बजे वह अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान उसका पति खिड़की के रास्ते कमरे में पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद रस्सी से गला दबाया गया।

महिला का कहना है कि गला दबाने के बाद उसे मृत समझ लिया गया और घर से बाहर खेत की ओर घसीटकर ले जाया गया। इसी दौरान बच्चों की नजर उस पर पड़ गई और वे जोर-जोर से रोने लगे। बच्चों के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को एकत्र होता देख संबंधित व्यक्ति वहां से भाग निकला।

महिला का कहना है कि गांव वाले समय पर नहीं पहुंचते तो उसकी जान जा सकती थी। पीड़िता ने नाचनी थाने में तहरीर देकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष नाचनी मंगल सिंह ने बताया कि महिला के पति के खिलाफ 109 बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर दिया है। गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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