ऑनलाइन किया था ऑर्डर और 'Delivery Failed' हो गई तो सावधान! साइबर ठगों के रडार पर हो सकते हैं आप
साइबर ठगों ने डिलीवरी फेल होने के बहाने कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए बैंक खाते खाली करने का नया तरीका अपनाया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। अगर आपके मोबाइल पर अचानक किसी डिलीवरी के फेल होने का फोन आए और सामने वाला खुद को डिलीवरी एजेंट बताकर समस्या दूर करने के नाम पर कोई कोड डायल करने को कहे, तो सावधान हो जाइए।
एक छोटी सी लापरवाही आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने के लिए अब डिलीवरी फेल और कॉल फॉरवर्डिंग को हथियार बनाना शुरू कर दिया है।
जारी हुई एडवाइजरी
पिथौरागढ़ पुलिस और साइबर सेल की ओर से जारी एडवाइजरी में लोगों को इस तरह के साइबर फ्राड से सतर्क रहने की अपील की गई है। साइबर ठग पहले विश्वास में लेते हैं और फिर मोबाइल में विशेष एमएमआई कोड डायल करवाकर कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कराने का प्रयास करते हैं।
साइबर ठग फोन कर खुद को किसी डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। वे कहते हैं कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो पा रहा है या डिलीवरी से जुड़ी कोई समस्या है। इसके बाद समस्या ठीक करने के बहाने मोबाइल के डायल पैड में 21 या 67 जैसे एमएमआई कोड के साथ कोई नंबर डायल करने के लिए कहा जा सकता है।
यही वह गलती होती है, जिसके बाद ठग आपके मोबाइल नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कराने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय होने के बाद आपके नंबर पर आने वाली काल किसी दूसरे नंबर पर पहुंच सकती है। साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल बैंकिंग या अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ी जानकारी हासिल करने के प्रयास में कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ओटीपी और अन्य संवेदनशील सूचनाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
मोबाइल पर आया एसएमएस बन सकता है खतरे की घंटी
कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय होने पर मिलने वाले एसएमएस अलर्ट को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। अगर आपने स्वयं कॉल फॉरवर्डिंग शुरू नहीं की है और फिर भी ऐसा संदेश आपके मोबाइल पर आता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। याद रखें अनजान व्यक्ति के कहने पर डायल किया गया एक संदिग्ध कोड आपके मोबाइल की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल नंबर पर आपकी अनुमति के बिना कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कर दी गई है, तो फोन के डायल पैड में ##002# दर्ज कर डायल करने की सलाह दी गई है। इससे सक्रिय कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग हटाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही अपने मोबाइल आपरेटर की आधिकारिक सहायता सेवा से संपर्क कर स्थिति की पुष्टि करें।
इन पांच बातों का रखें ध्यान
- अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी एमएमआई कोड डायल न करें
- डिलीवरी, केवाईसी, बैंक अपडेट या रिफंड के नाम पर आए संदिग्ध काल से सावधान रहें
- कॉल फॉरवर्डिंग से संबंधित एसएमएस अलर्ट को कभी नजरअंदाज न करें
- ओटीपी, पिन, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें
- ठगी का संदेह होने पर तत्काल बैंक और मोबाइल सेवा प्रदाता को सूचना दें
साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि किसी भी अनजान काल पर जल्दबाजी में भरोसा न करें। डिलीवरी फेल होने, केवाईसी अपडेट, रिफंड या किसी तकनीकी समस्या का हवाला देकर यदि कोई व्यक्ति आपको मोबाइल के डायल पैड में कोई कोड दर्ज करने को कहता है, तो ऐसा बिल्कुल न करें। - नीरज भाकुनी, एसओजी और साइबर सेल प्रभारी पिथौरागढ़
यह भी पढ़ें- फेसबुक विज्ञापन के जरिए बिछाया साइबर ठगी का जाल, महिला से निवेश के नाम पर 23.27 लाख रुपये ठगे
यह भी पढ़ें- हरिद्वार में साइबर ठगों ने शख्स को बनाया ठगी का शिकार, डरा-धमका कर ऐंठ लिए 1.16 लाख रुपए