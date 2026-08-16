ऑनलाइन किया था ऑर्डर और 'Delivery Failed' हो गई तो सावधान! साइबर ठगों के रडार पर हो सकते हैं आप

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। अगर आपके मोबाइल पर अचानक किसी डिलीवरी के फेल होने का फोन आए और सामने वाला खुद को डिलीवरी एजेंट बताकर समस्या दूर करने के नाम पर कोई कोड डायल करने को कहे, तो सावधान हो जाइए।

एक छोटी सी लापरवाही आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने के लिए अब डिलीवरी फेल और कॉल फॉरवर्डिंग को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। जारी हुई एडवाइजरी पिथौरागढ़ पुलिस और साइबर सेल की ओर से जारी एडवाइजरी में लोगों को इस तरह के साइबर फ्राड से सतर्क रहने की अपील की गई है। साइबर ठग पहले विश्वास में लेते हैं और फिर मोबाइल में विशेष एमएमआई कोड डायल करवाकर कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कराने का प्रयास करते हैं।

साइबर ठग फोन कर खुद को किसी डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। वे कहते हैं कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो पा रहा है या डिलीवरी से जुड़ी कोई समस्या है। इसके बाद समस्या ठीक करने के बहाने मोबाइल के डायल पैड में 21 या 67 जैसे एमएमआई कोड के साथ कोई नंबर डायल करने के लिए कहा जा सकता है।

यही वह गलती होती है, जिसके बाद ठग आपके मोबाइल नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कराने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय होने के बाद आपके नंबर पर आने वाली काल किसी दूसरे नंबर पर पहुंच सकती है। साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल बैंकिंग या अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ी जानकारी हासिल करने के प्रयास में कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ओटीपी और अन्य संवेदनशील सूचनाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।

मोबाइल पर आया एसएमएस बन सकता है खतरे की घंटी कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय होने पर मिलने वाले एसएमएस अलर्ट को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। अगर आपने स्वयं कॉल फॉरवर्डिंग शुरू नहीं की है और फिर भी ऐसा संदेश आपके मोबाइल पर आता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। याद रखें अनजान व्यक्ति के कहने पर डायल किया गया एक संदिग्ध कोड आपके मोबाइल की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।