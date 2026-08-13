रूस में नौकरी का सपना दे गया सदमा: सैलरी बताई 50 हजार रुपये, तीन महीने में मिले सिर्फ 17500

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। Russia job Fraud Case:बेहतर भविष्य और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना लेकर रूस पहुंचे पिथौरागढ़ के चिमिस्यानौला निवासी आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की के लिए विदेश की नौकरी का सपना 97 दिनों में किसी बुरे अनुभव से कम नहीं रहा।

दोनों भाइयों का आरोप है कि रोजगार दिलाने का भरोसा देकर उनसे करीब आठ लाख रुपये लिए गए, लेकिन रूस पहुंचने के बाद न तय नौकरी मिली और न ही वादा किया गया वेतन। इसके बजाय विपरीत परिस्थितियों में काम कराया गया और अलग-अलग मदों के नाम पर रकम काटी जाती रही। पीड़ित भाइयों के अनुसार एजेंट दक्षिण अफिक्रा का रहने वाला था।

हर महीने 50 हजार रुपये वेतन देने का भरोसा आनंद सिंह कार्की के अनुसार उन्हें हर महीने 50 हजार रुपये वेतन देने का भरोसा दिलाया गया था। रूस पहुंचने के बाद 20 हजार रुपये देने की बात कही गई, लेकिन वह रकम भी पूरी नहीं मिली। एजेंट हर बार बाद में भुगतान करने का भरोसा देता रहा और कई बार सिर्फ पांच हजार रुपये ही दिए।

आनंद ने बताया कि करीब तीन महीने के दौरान उन्हें सिर्फ तीन बार रकम मिली। एक बार 11 हजार, दूसरी बार 1500 और तीसरी बार पांच हजार रुपये। यानी तीन महीने की मेहनत के बदले कुल 17500 रुपये ही उनके हाथ आए। उनका कहना है कि पूरी अवधि में उन्हें तय वेतन नहीं दिया गया और काम के दौरान व्यवहार भी ठीक नहीं रहा।

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आनंद का आरोप है कि उन्हें ठगने वाला एजेंट दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। वह कभी पुलिस से बचाने के नाम पर 3500 रुपये, कभी सामान गिरने के नाम पर 1200 रुपये और बस के नाम पर 5000 रुपये काट लेता था। इस तरह जो थोड़ी-बहुत रकम मिलती, उसमें भी अलग-अलग कटौतियां होती रहीं। रूस में फंसे दोनों भाइयों को 11 अगस्त को देर शाम घर पहुंचने के बाद भाजपा नेताओं ने कुशलक्षेम जानी। भाजपा नेता रामदेव वर्मा ने दोनों भाईयों के घर पहुंचाने के लिए सीएम का आभार प्रकट किया है।

सामने दिखती रही बेहतर कमाई, लेकिन हाथ खाली पिथौरागढ़। आनंद कार्की का कहना है कि ट्रेवल कंपनी के नियमित कर्मचारियों को करीब 70 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था। ओवरटाइम करने पर यह रकम 90 हजार रुपये तक पहुंच जाती थी और आने-जाने के लिए निजी वाहन की सुविधा भी थी। दूसरी ओर, उनके लिए किए गए रोजगार और वेतन के वादे पूरे नहीं किए गए।

मां ने जैसे-तैसे जुटाए थे आठ लाख रुपये पिथौरागढ़। दोनों भाइयों की मां मीरा कार्की ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। बेटों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में उन्होंने जैसे-तैसे आठ लाख रुपये जुटाकर उन्हें विदेश भेजा था। अब परिवार आर्थिक संकट में है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बेटों से लिए गए रुपये वापस दिलाने की मांग की है।