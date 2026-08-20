उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में टूटा पुल... रेस्क्यू में लगी सेना... पोकलैंड मशीन से नदी पार भेजे लोग

संवाद सूत्र, धारचूला। पिथौरागढ़ के कूलागाड़ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ , सेना ओर प्रशासन द्वारा रेस्क्यू चला कर फंसे लोगों को निकालने का कार्य जारी है। वहीं पुल बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गुरुवार को फंसे लोगों को पोकलैंड मशीन द्वारा नदी पार भेजा गया।

इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद बचाव, राहत कार्य तेज कर दिया गया है। बुधवार रात्रि को मौसम ने साथ दिया तो गुुरुवार सुबह तक कूलागाड़ में आवजाही के लिए वैकल्न्पिक व्यवस्था होने के आसार बने हैं।