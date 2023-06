Pithoragarh News: मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे पिथौरागढ़ के इस गांव के लोग, महिलाओं ने खोला मोर्चा

Pithoragarh News देवलथल के खोला गांव की बदहाल सड़क को ठीक कराने और पेयजल आपूर्ति में सुधार की मांग को लेकर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क की बदहाली से परेशान महिलाओं ने बुधवार को गांव में जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि सड़क की बदहाली के चलते गैस के वाहन गांव तक नहीं आते। 108 एम्बुलेंस सेवा का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।

सड़क सुधार और पानी की मांग को लेकर खोला गांव की महिलाओं ने किया प्रदर्शन (फाइल फोटो)

पिथौरागढ़, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में आजादी के इतने साल बाद भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में पानी की समस्या के चलते महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। देवलथल के खोला गांव की बदहाल सड़क को ठीक कराने और पेयजल आपूर्ति में सुधार की मांग को लेकर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उड़ई गांव से खोला गांव तक वर्ष 2012 में विधायक निधि से सड़क काटी गई थी, सड़क काटे जाने के बाद आज तक इसका हस्तांतरण किसी विभाग को नहीं किया गया है, लावारिस सड़क बदहाल स्थिति में है। ग्रामीणों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना सड़क की बदहाली से परेशान महिलाओं ने बुधवार को गांव में जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि सड़क की बदहाली के चलते गैस के वाहन गांव तक नहीं आते। 108 एम्बुलेंस सेवा का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। गांव के बीमार, गर्भवती महिलाओं को 108 सेवा से अस्पताल पहुंचाने के लिए पहले उन्हें तीन किलोमीटर दूर देवलथल लाना पड़ता है। यही हाल गैस सेवा का भी है। सिलेंडर भरवाने के लिए महिलाओं को तीन किलोमीटर दूर तक सिलेंडर ढोने पड़ते हैँ। महिलाओं ने खोला मोर्चा प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल लाइन बिछाई गई है, 40 लाख की लागत से बनी इस योजना का कोई लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। ग्रामीण पानी के लिए आज भी 70 साल बनी पेयजल योजना पर ही निर्भर हैं, जिससे बहुत कम पानी ग्रामीणों को मिल पा रहा है। समस्याओं का जल्द हो समाधान महिलाओं ने गांव के लिए बनी सड़क लोनिवि को हस्तांतरित करने, पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग उठाते हुए कहा कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर वे कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगी। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं में कमला देवी, सीता देवी, जानकी, तुलसी, गंगा देवी, शकुंतला देवी, नंदी देवी, सावित्री देवी आदि शामिल थी।

