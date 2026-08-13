ऑनलाइन गेमिंग में जीत रहे हैं पैसा तो हो जाएं सावधान! फ्रीज हो सकता है बैंक खाता

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलकर पैसा कमाने का लालच अब भारी पड़ सकता है। यदि गेमिंग के जरिए आपके बैंक खाते में ऐसी रकम पहुंच रही है, जिसका संबंध साइबर ठगी या किसी अन्य आपराधिक लेन-देन से है, तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है। इतना ही नहीं, खाते में लगातार संदिग्ध और बड़े लेन-देन मिलने पर पुलिस की जांच में आप भी साइबर अपराध के सह-आरोपी बन सकते हैं।

पिथौरागढ़ पुलिस के साइबर सेल निरीक्षक नीरज भाकुनी ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में पैसा लगाने वालों को यह चेतावनी दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या ऑनलाइन प्लेटफार्म से मिलने वाली रकम को अपने बैंक खाते में लेने से बचें। उनका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर होने वाले लेन-देन की पूरी जानकारी आम खाताधारक को नहीं होती।

हो सकती है खाते पर कार्रवाई कई बार साइबर ठगी से हासिल रकम अलग-अलग बैंक खातों के जरिए आगे भेजी जाती है और यही रकम किसी व्यक्ति के खाते में गेमिंग की जीत के रूप में पहुंच सकती है। बाद में जब ठगी का शिकार व्यक्ति साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करता है और लेन-देन की कड़ी आपके खाते तक पहुंचती है तो खाते पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में आटोमेटिक होल्ड, लीन या खाते को फ्रीज किए जाने से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

उनका कहना है कि वर्तमान में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें खाताधारक खाता फ्रीज होने के बाद आवेदन देकर कहते हैं कि खाते में आई रकम ऑनलाइन गेमिंग में जीती गई है और उसे रिलीज किया जाए। पुलिस ने साफ किया है कि सिर्फ गेमिंग से जीती हुई रकम बताने से विवादित राशि रिलीज नहीं होगी। जांच में रकम के स्रोत और लेन-देन की प्रकृति को देखा जाएगा। अवैध लेन-देन से जुड़ी रकम पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस के मुताबिक किसी खाते में ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी के नाम पर लगातार बड़े पैमाने पर लेन-देन होना जांच का विषय बन सकता है। यदि जांच में खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध की रकम को आगे पहुंचाने में होना पाया गया तो खाताधारक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।