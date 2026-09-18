पिथौरागढ़: कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर नया बैली ब्रिज तैयार, पैदल आवाजही शुरू

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग में कूलागाड़ के पास बहे बैली ब्रिज की जगह बन रहा नया बैली ब्रिज तैयार हो गया है। शुक्रवार को पुल के जरिये पैदल आवाजही शुरू हो गई।

दोपहर तक पुल वाहनों के लिए भी सुचारु किया जा सकता है। बैली ब्रिज निर्माण में बीआरओ की टीम रात भर लगी रही। हालांकि गस्कू के पास बोल्डर आने से चीन सीमा का संपर्क अभी कटा हुआ है।

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