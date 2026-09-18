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पिथौरागढ़: कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर नया बैली ब्रिज तैयार, पैदल आवाजही शुरू

By omprakash awasthi Edited By: Nirmala Bohra
Published: Fri, 18 Sep 2026 09:19 AM (IST)

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर कूलागाड़ के पास नया बैली ब्रिज तैयार हो गया है और पैदल आवाजाही शुरू हो गई है।

HighLights

  1. नया बैली ब्रिज कूलागाड़ में तैयार, पैदल आवाजाही शुरू

  2. बहे हुए पुल की जगह बीआरओ ने किया निर्माण

  3. गस्कू के पास बोल्डर से चीन सीमा संपर्क बाधित

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग में कूलागाड़ के पास बहे बैली ब्रिज की जगह बन रहा नया बैली ब्रिज तैयार हो गया है। शुक्रवार को पुल के जरिये पैदल आवाजही शुरू हो गई।

दोपहर तक पुल वाहनों के लिए भी सुचारु किया जा सकता है। बैली ब्रिज निर्माण में बीआरओ की टीम रात भर लगी रही। हालांकि गस्कू के पास बोल्डर आने से चीन सीमा का संपर्क अभी कटा हुआ है।

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