नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही बहाल करने की मांग मुखर, बैतड़ी में हस्ताक्षर अभियान तेज

जागरण संवाददाता, झूलाघाट। नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषित और राजशाही की बहाली के लिए नेपाल के साथ विदेशो से भी ऑलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है।

साही युवा शक्ति संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड़का द्वारा पूरे देश पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से चलाया अभियान नेपाल के 77 जिलों के 553 गांव पालिकाओं तक पहुंच गया है।

इसी के चलते बुधवार सुबह बैतडी जिले के गोठलापानी बाजार पर संगठन के जिला संयोजक भुवन चंद ने बैठक कर पुनः हिन्दू राष्ट्र और राजशाही लाने के लिए एकजुट होकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर संकल्प भी लिया।

चंद ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान को सभी नगरपालिका और सभी गांव पालिकाओं तक पहुंचाया जायेगा। 80 प्रतिशत हस्ताक्षर अभियान होने के बाद प्रतियों को संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड़का तक पहुंचाया जायेगा।



वहीं केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड़का ने दैनिक जागरण को धन्यवाद दिया है। पशुपति खड़का ने ऑनलाइन हस्ताक्षर के लिए क्यूआर कोड भी जारी कर दिया, जिससे हस्ताक्षर अभियान को सरल बनाया जा सके।