Pithoragarh News: कपड़े धोने गया मजदूर नदी में डूबा, एक किलोमीटर दूर मिली लाश; गांव में शोक की लहर

Pithoragarh News धारचूला तहसील क्षेत्र के नपल्चयू गांव का एक युवक नदी में कपड़े धोने गया था। अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से मजदूर नदी में गिर गया। मजदूर नदी में डूब गया। लोगों एकत्रित हो गए और मजदूर को ढूंढने का कार्य शुरू हुआ। मजदूर का शव एक किलोमीटर दूर मिला। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

कपड़े धोने गया मजदूर नदी में डूबा, एक किलोमीटर दूर मिली लाश; गांव में शोक की लहर

Your browser does not support the audio element.

पिथौरागढ़, जागरण संवाददाता। पिथौरागढ़ में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक मजदूर नदी में डूब गया। धारचूला तहसील क्षेत्र के नपल्चयू गांव निवासी सीमा सड़क संगठन के मजदूर की काली नदी में डूबने से मौत हो गई। मजदूर का शव घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर बरामद हुआ। मजदूर के डूबने से आसपास अफरा-तफरी मच गई। उसका शव एक किलोमीटर दूर मिला। शव को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए धारचूला से चिकित्सक गांव भेजा गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। नदी में कपड़े धोने गया था मजदूर नपल्चयू गांव निवासी 48 वर्षीय खीम सिंह नपल्च्याल गांव के नजदीक ही बहने वाली काली नदी में कपड़े धोने के लिए गया था। इसी दौरान संतुलन गड़बड़ा जाने से खीम सिंह नदी में जा गिरा और नदी के तेज बहाव में बह गया। खीम सिंह के नदी में डूबते ही ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव कई घंटों के बाद मजदूर का शव घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर बरामद हुआ। घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है। तहसील प्रशासन ने मजदूर के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम गांव भेज दी है। इस घटना से नपल्च्यू गांव में शोक की लहर है।

Edited By: Swati Singh