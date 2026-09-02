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उत्तराखंड में 12300 फीट से अधिक ऊंचाई पर संस्कृति का अनूठा संगम, 12 साल बाद हुई कुंभ पूजा... पहुंचीं 200 से ज्यादा बेटियां

By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 02 Sep 2026 11:47 AM (IST)

चीन सीमा से सटे कुटी गांव में 12 साल बाद सात दिवसीय कुंभ पूजा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई, जिसमें ...और पढ़ें

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संवाद सूत्र, धारचूला। चीन सीमा से सटी व्यास घाटी के आदि कैलास मार्ग पर 12,300 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अंतिम कुटी में 12 वर्षों बाद आयोजित सात दिवसीय कुंभ पूजा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई।

पुजारियों (लमाओ) चेत सिंह, हरीश व अन्य ने रं रीति-रिवाजों से हया गुलच और हया नमच्यल सहित अन्य देवी-देवताओं की पूजा कर देश व क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।

पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ भव्य शोभायात्रा

ग्राम प्रधान नगेंद्र सिंह कुटियाल के नेतृत्व में पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। नेपाल, दारमा और चौदास घाटी समेत देश के विभिन्न हिस्सों से मायके पहुंचीं 200 से अधिक बेटियों (चमे) और बहनों (रिनश्या) का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को शाल व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि लौटीं बेटियां भावुक हो उठीं और इसे तीर्थयात्रा के समान बताया।

कुंभ पूजा में पद्मश्री व अर्जुन अवार्डी 85 वर्षीय पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल और एवरेस्ट विजेता सुमन कुटियाल दताल भी शामिल हुईं। सुमन ने वन विभाग के सहयोग से देवदार व बांज के एक हजार पौधे रोपे और वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट संदेश दिया। चंद्रप्रभा ऐतवाल ने कुटी व आदि कैलास तक सड़क पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और बीआरओ का आभार जताया।

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