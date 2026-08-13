उत्तराखंड में कैलास मानसरोवर यात्रा बंद, पिथौरागढ़ में भारी बारिश से गिरा मकान

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग मलघाट के पास मलबा आने से बंद हो गया है। मार्ग बंद होने के कारण गुंजी जाने वाले वाहन फसे हैं।

जल्द मार्ग खुलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी और तेजम तहसीलों में वर्षा हुई एक सीमा मार्ग और 17 ग्रामीण सड़कें बंद हैं।

पांच घंटे बंद रहने के बाद खुला लिपुलेख मार्ग

मलबा आने से बंद तवाघाट गुजी लिपुलेख मार्ग पांच घंटे बंद रहने के बाद खुल चुका है। मार्ग खुलने के बाद यातायात सुचारू हो चुका है।





भारी बारिश से पातों गांव में मकान क्षतिग्रस्त

मुनस्यारी तहसील के दूरस्थ गांव पांतू में भारी बारिश से हुए भूस्खलन से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। समय रहते परिजनों के मकान से बाहर निकल आने से बड़ा हादसा टल गया है। मकान के बड़े हिस्से में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों ने परिवार को अविलंब सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराये जाने की मांग की है।

पांतू निवासी प्रताप ज्येष्ठा के मकान के ठीक ऊपर स्थित पहाड़ी से हुए भूस्खलन से घर के बाहर बना किचन और बाथरूम पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मकान में कई स्थानों पर दरार आ गई हैं। पहाड़ी से फिर भूस्खलन की आशंका बनी हुई है।