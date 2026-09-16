कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर अचानक दरकने लगा पहाड़, सामने आई हैरतअंगेज तस्वीर

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर तवा घाट मलघटिया और गस्कू को के बीच गरमपानी नामक स्थान पर अचानक पहाड़ दर कने लगा। बुधवार को यहां पहाड़ से मलबे के साथ पत्थरों की बौछार होने लगी।

गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई नहीं था। स्थानीय लोगों और पांगला पुलिस द्वारा सीटी बजाकर आ जा रहे वाहनों को दूर से ही रोक दिया। यहां पर मार्ग मंगलवार को ही खुला था। अब बुधवार दोपहर बाद भूस्खलन होने से फिर बंद हो चुका है। वाहन फंसे हुए हैं।