नेपाली नागरिक के साथ भारत आ रही थी संदिग्ध महिला, एसएसबी ने बॉर्डर पर ही पकड़ा
एसएसबी ने भारत-नेपाल सीमा पर एक संदिग्ध महिला को पकड़ा जो एक नेपाली नागरिक के साथ भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। महिला के यात्रा दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उससे पूछताछ जारी है। अ
जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। क्षेत्र झूलाघाट में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय झूला पुल पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने नेपाली नागरिक के सहारे बिना वीजा के भारत में घुसने की फिराक में लगी एक इंडोनेशियन महिला नागरिक को पकड़ा।
इंडोनेशियन महिला सिंटा सिम्बोलोन पासपोर्ट संख्या 6359624 अपने नेपाली मित्र बैतडी निवासी दशरथ चंद नगरपालिका वाड नं 1 निवासी सुरेश बडू पुत्र जयदेव बडू को साथ में लेकर झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूला पुल से भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी।
एसएसबी को शक होने पर महिला से पहचान पत्र मांगा गया तो उसकी पहचान तीसरे देश इंडोनेशिया के नागरिक के रूप में हुई| एसएसबी द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों बुलाया गया, जिसके बाद तीनों सुरक्षा एजेंसियों ने इंडोनेशियन महिला के पास भारत में प्रवेश एवं निकास की अनुमति ना होने के कारण झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूला पुल से ही एपीएफ ( आर्म्ड पुलिस फोर्स) नेपाल के सुपुर्द कर दिया।
