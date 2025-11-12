जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। क्षेत्र झूलाघाट में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय झूला पुल पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने नेपाली नागरिक के सहारे बिना वीजा के भारत में घुसने की फिराक में लगी एक इंडोनेशियन महिला नागरिक को पकड़ा।

इंडोनेशियन महिला सिंटा सिम्बोलोन पासपोर्ट संख्या 6359624 अपने नेपाली मित्र बैतडी निवासी दशरथ चंद नगरपालिका वाड नं 1 निवासी सुरेश बडू पुत्र जयदेव बडू को साथ में लेकर झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूला पुल से भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी।