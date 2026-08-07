पिथौरागढ़ : सुंसरी हिंसा के बाद भारत-नेपाल बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ी, VHP दार्चुला अध्यक्ष को साजिश की आशंका

संवाद सूत्र, झूलाघाट। नेपाल के सुन्सरी में हुई हालिया सांप्रदायिक हिंसा का भारत-नेपाल के सीमांत क्षेत्रों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित पिथौरागढ़ जिले से लगी भारत-नेपाल सीमा पर पूरी तरह शांति और सौहार्द का माहौल बना हुआ है। हालांकि, एहतियात के तौर पर सीमा पार नेपाल तथा भारतीय क्षेत्र में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है।

सीमावर्ती इलाकों में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और नागरिकों की आवाजाही रोजाना की तरह सुचारू रूप से चल रही है। सुरक्षा तंत्र पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर या असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वहीं नेपाल के आम जनमानस में इस हिंसा को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं है।

गौरा पर्व की तैयारी में जुटे लोग सुन्सरी घटना क्या है, इस पर आमजन कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। जो देखा जा रहा है आने वाले दिन त्यौहारों के दिन हैं विशेषकर सातूंं, आठूं जिसे गौरा पर्व कहा जाता है और नेपाल के बैतड़ी, दार्चुला सहित आसपासस के जिलो में यह त्यौहार वृहद रूप से मनाया जाता है। आम लोग गौरा पर्व की तैयारी में जुटे मिले।

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