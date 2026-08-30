India-China Trade: विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन, तकलाकोट में हुई व्यास ऋषि की पूजा
भारतीय व्यापारियों ने तिब्बत की तकलाकोट व्यापार मंडी में महर्षि व्यास ऋषि की पूजा कर अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। भारत-चीन सीमा व्यापार के तहत तिब्बत (चीन) स्थित तकलाकोट व्यापार मंडी पहुंचे भारतीय व्यापारियों ने विदेशी धरती पर भी अपनी संस्कृति और आस्था की अनूठी झलक प्रस्तुत की।
मंडी परिसर में भारतीय व्यापारियों ने अपने व्यास घाटी के रक्षक माने जाने वाले महर्षि व्यास ऋषि की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान व्यापारियों ने मंडी के गेट पर पवित्र श्वेत वस्त्र (खादा) बांधा, परम्परा के तहत पूजा की।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले विशेषकर धारचूला और उच्च हिमालयी रं समाज के व्यापारी सदियों से लिपुलेख दर्रे से होकर तकलाकोट में व्यापार करने जाते रहे हैं। सीमांत निवासियों की महर्षि व्यास में अगाध श्रद्धा है। उनकी यह अटूट मान्यता है कि अत्यंत कठिन और दुर्गम हिमालयी मार्गों से गुजरकर होने वाले इस व्यापार में ब्यास ऋषि उनकी रक्षा करते हैं और उनके कारोबार में सुख-समृद्धि लाते हैं।
पारंपरिक वेशभूषा और पगड़ी पहने व्यापारियों ने पूरी निष्ठा व हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन के दिन व्यास ऋषि की पूजा की और निर्विघ्न व्यापार की कामना की। विदेशी जमीन पर अपने कुलदेवता की इस स्तुति की। यह भी साबित किया कि भारतीय व्यापारी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, वे अपनी जड़ों, संस्कारों और अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं से हमेशा गहराई से जुड़े रहते हैं।