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India-China Trade: गहराया संकट, तकलाकोट में फंसे भारतीय व्यापारी... दोनों देशों की सरकार चुप

By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:22 PM (IST)

भारत-चीन सीमांत व्यापार में भारतीय व्यापारी तकलाकोट में बिना सामान के फंसे हैं, जिससे बर्बादी का खतरा मंडरा रहा है।

सीमित अवधि के व्यापारिक सीजन पर मंडराया बर्बादी का खतरा।

सीमित अवधि के व्यापारिक सीजन पर मंडराया बर्बादी का खतरा।

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संवाद सूत्र, धारचूला। छह वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए भारत-चीन (तिब्बत) सीमांत व्यापार में इस बार गहरा पेंच उलझ गया है। व्यापार की शुरुआत में ही खड़ी हुई गंभीर व्यावहारिक अड़चनों और दोनों देशों की सरकारों की रहस्यमयी चुप्पी के चलते भारतीय व्यापारियों का भविष्य अधर में लटक गया है।

स्थिति यह है कि बगैर नए सामान के तिब्बत की तकलाकोट मंडी पहुंचा 20 सदस्यों 16 व्यापारी और 4 सहायक का पहला दल वहां हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जबकि भारत से नए माल और शेष व्यापारियों को भेजने की अनुमति चीनी प्रशासन की ओर से अब तक नहीं मिल पाई है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भी पत्र भेजा जा चुका है।

सीमित अवधि के लिए चलने वाले इस पारंपरिक व्यापार के लिए पिछले चार महीनों से तैयारियों में जुटे कारोबारियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इस वर्ष व्यापार कार्यालय धारचूला से कुल 62 व्यापारियों और उनके 92 सहायकों (कुल 154) समेत 170 ट्रेड पास जारी किए गए थे। अनुमति न मिलने के कारण शेष व्यापारी भारत में ही अटके हैं, वहीं तकलाकोट पहुंचे व्यापारी माल के अभाव में दुकानों पर बैठकर समय काटने को मजबूर हैं।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस गंभीर संकट पर दोनों ही देशों का शीर्ष नेतृत्व तंत्र पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। न तो चीनी प्रशासन स्थिति स्पष्ट कर रहा है और न ही भारतीय विदेश मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है। जिला प्रशासन और ट्रेड कार्यालय लगातार पत्राचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विषय होने से प्रशासन भी लाचार है। मंत्रालय स्तर से ही ठोस पहल संभव है। 

32 व्यापारियों का दल असमंजस की स्थिति में

तकलाकोट व्यापारियों में मायूसी छाई है। भारत से सामान नहीं पहुंच रहा है। समान नहीं होने से तकलाकोट स्थित मंडी में सुनसानी छाई है। तकलाकोट प्रशासन की ओर से ट्रेड कार्यालय को व्यापारियों के अगले दल भेजने को किसी तरह का मेल नहीं आने से तकलाकोट जाने को तैयार 32 व्यापारियों का दल असमंजस की स्थिति में है।

जिला प्रशासन द्वारा लगातार भारत सरकार को सूचना भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक न तो सरकार की तरफ से और नहीं चीन प्रशासन की तरफ से प्रशासन और ट्रेड कार्यालय को कोई मेल नहीं मिली है।

उधर एक अगस्त को तिब्बत में व्यापार के लिए जा चुके व्यापारियों का कहना है कि उनके ट्रेड पास से तकलाकोट में कोई बैंक में खाता नहीं खुल पा रहा है क्योंकि उसमें किसी तरह की आईडेंटि फिकेशन की पुष्टि नहीं हो रही है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि समान नहीं होने से बिक्री नाम मात्र की भी नहीं रह चुकी और भारतीय व्यापारी दोहरा नुकसान उठा रहे हैं।

तकलाकोट मंडी में उनको दुकानों और रहने का एक साल का किराया देना पड़ता है। सामान नहीं होने से एक भी पैसे की बिक्री नहीं हो रही है और निर्धारित व्यापार की अवधि सीमा कम होती जा रही है। इस स्थिति में व्यापारियों की स्थिति गंभीर हो चुकी है।

उन्होंने जिलाधिकारी से इस संबंध में भारत सरकार से बात कर तत्काल सामान तकलाकोट भिजवाने की मांग की है। तकलाकोट प्रशासन की तरफ से ट्रेड कार्यालय को व्यापारियों को अगले दल भेजने का संदेश मिले तभी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है क्योंकि व्यापारी अपने साथ सामान लेकर तिब्बत की मंडी में पहुंचेंगे।

जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि इस संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र भेज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामला होने से सरकार स्तर पर ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी।