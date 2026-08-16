रूस में फंसे भाइयों की रुलाने वाली कहानी: 14 घंंटे की लगातार ड्यूटी, खाने के नाम पर सूखी ब्रेड

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। उत्तराखंड के दो भाइयों ने विदेश में नौकरी कर परिवार की आर्थिकी सुधारने का सपना देखा। बेटों के बेहतर भविष्य की चाह में मां ने जैसे-तैसे आठ लाख रुपये जुटाकर उन्हें विदेश भेजा था। लेकिन वहां दोनों भाइयों की जिंदगी नरक के समान हो गई।

रोजगार का झांसा देकर रूस भेजे गए पिथौरागढ़ निवासी दो सगे भाइयों 97 दिन बाद सकुशल लौट आए। लेकिन वहां की यातनाएं याद कर आज भी वह भावुक हो उठते हैं। वहीं अपने दोनों बेटों को पास देखकर माता-पिता भी अब सुकून में हैं।

रूस में 97 दिनों तक फंसे थे दोनों भाई दरअसल, रूस में 97 दिनों तक फंसे थे पिथौरागढ़ के दो भाई आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की विदेश में रोजगार पाने के लिए एक ट्रेवल एजेंसी के झांसे में आ गए थे। नौकरी के बदले उनसे आठ लाख रुपये लिए गए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें धमकाया गया और काम के पैसे भी नहीं दिए गए। अलग-अलग मदों के नाम पर उनकी तनख्वाह से रकम काटी जाती रही।

उन्हें हर महीने 50 हजार रुपये वेतन देने का वादा किया गया था। लेकिन वह रकम भी पूरी नहीं मिली। आनंद ने बताया कि तीन महीने काम करने के बाद उन्हें केवल 17500 रुपये दिए गए। यहीं नहीं उनसे 14 घंटे काम लिया जाता था। खाने के नाम पर सूखी ब्रेड और अंडा दिया जाता है। रूस में फंसे दोनों भाई विगत 11 अगस्त को उत्तराखंड स्थित अपने घर पहुंचे।