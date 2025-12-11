पिथौरागढ़ में गौशाला में लगी आग, अधजला शव मिलने से हड़कंप

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। थल तहसील के चौसाला गांव में गोविंद राम पुत्र बहादुर राम के गौशाला में बुधवार की रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर से पचास मीटर दूर बनी गौशाला में अंदर घास और लकड़ी रखी थी। सुबह गौशाला के जलने की भनक लगने के बाद गोविंद राम ने भीतर जाकर देखा तो उसे वहां अधजला शव मिलने से उसके होश उड़ गए।

थल थाने को सूचना देने के बाद गुरुवार साढ़े ग्यारह बजे थल थाने के थानाध्यक्ष प्रकाश पांडे मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम पिथौरागढ़ को सूचित किया गया। फॉरेंसिक टीम साढ़े तीन बजे पहुंची। साढ़े चार बजे गांव के ही नारायण राम पुत्र रामलाल दास मौके पर पहुंचा उसने थानाध्यक्ष प्रकाश पांडे को बताया कि कल शाम से उसका छोटा भाई केशर राम घर से लापता चल रहा था।

उसके बड़े भाई की शिनाख्त पर बुरी तरह से जल चुका शव उसके छोटे भाई 38 वर्षीय केशर राम का निकला। जो दास का काम करता था। देर रात घर लौटने में देर होने के कारण वह ठण्ड से बचने के लिए रात गुजारने के लिए इस गौशाला के अंदर ही सो गया।