Pithoragarh पूर्व सैनिक संगठन की बैठक में पहुंची विभाग की मंजू देवलाल और कमला बोहरा ने पूर्व सैनिकों को विभाग के माध्यम से चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी। दोनों ने बताया कि विभाग पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए अनुदान पर ऋण भी उपलब्ध कराएगा। बहुत कम जगह में मौन पालन आसानी से किया जा सकता है।

पिथौरागढ़ के आर्थिक विकास में शहद की मिठास घोलेंगे पूर्व सैनिक; मधुमक्खी पालन से मिलेगा रोजगार

Your browser does not support the audio element.

पिथौरागढ़, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ अब आर्थिक रूप से मजबूत होने जा रहा है। अब इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में पूर्व सैनिक देंगे। जिले के पूर्व सैनिक अब मधुमक्खी पालन के जरिए जिले के आर्थिक विकास में अपना योगदान देंगे। शहद उत्पादन के जरिए पूर्व सैनिक बेरोजगार युवाओं को भी स्वरोजगार की राह दिखायेंगे। पूर्व सैनिक संगठन ने सरकारी योजनाओं से पूर्व सैनिकों को जोड़कर जिले के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने का बीड़ा उठाया है। पूर्व सैनिक संगठन ने जिले के पूर्व सैनिकों को खादी ग्रामोद्योग विभाग से रूबरू कराया। स्वरोजगार योजनाओं के तहत होगा मौन पालन पूर्व सैनिक संगठन की बैठक में पहुंची विभाग की मंजू देवलाल और कमला बोहरा ने पूर्व सैनिकों को विभाग के माध्यम से चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी। दोनों ने बताया कि विभाग पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए अनुदान पर ऋण भी उपलब्ध कराएगा। दोनों ने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि बहुत कम जगह में मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बैठक में मौजूद 30 पूर्व सैनिकों ने मौन पालन प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया। पूर्व सैनिक संगठन ने की पहल संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने कहा कि पूर्व सैनिकों के स्वरोजगार के लिए तमाम योजनाएं हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनका पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकारी योजनाओं की जानकारी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सैनिक संगठन ने पहल की है। मधुमक्खी पालन के बाद भविष्य में अन्य योजनाओं से भी पूर्व सैनिकों को जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर कै.नरेंद्र चंद, कै.उमेश फुलेरा, सूबेदार मेजर रमेश सिंह, देवकी नंदन, देव सिंह, गिरधर सिंह, जीत सिंह, हरीश पंत, गिरधर सिंह सहित दर्जनों पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

Edited By: Swati Singh