Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

नेपाल बाढ़ त्रासदी में उत्तराखंड का भवान दत्त लापता, हाईड्रो कंपनी में करता है काम

By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sun, 30 Aug 2026 09:48 AM (IST)

नेपाल की रउआ त्रासदी में धारचूला के छारछुम निवासी भवान दत्त के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। ...और पढ़ें

नेपाल बाढ़ में धारचूला के एक व्यक्ति के भी लापता होने कि आशंका।

नेपाल बाढ़ में धारचूला के एक व्यक्ति के भी लापता होने कि आशंका।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

संवाद सूत्र, धारचूला। नेपाल के रउआ त्रासदी में धारचूला तहसील छारछुम निवासी एक व्यक्ति के भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। स्वजन ने प्रशासन से पता लगाने की मांग की है।

एसडीएम धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि छारछुम निवासी परिवार ने प्रशासन को बताया है कि परिवार के सदस्य भवान दत्त (44) नेपाल में जहां पर त्रासदी आई है, वहां पर कार्य करता है। परिवार ने उसका पता लगाने की मांग की है।

यह भी पढ़ें- नेपाल में हाई अलर्ट! फिर से बढ़ रहा भोटेकोशी नदी का जलस्तर, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

उप जिलाधिकारी ने बताया कि स्वजन के हवाले से बताया कि भवान दत्त टनकपुर में हाईड्रो प्रोजेक्ट में काम करता था। वर्तमान में वह नेपाल में है। वह किस हाईड्रो कंपनी में काम करता है, इसकी भी जानकारी नहीं है।

प्रशासन हाईड्रो कंपनी का पता लग रहा है। कंपनी का पता लगने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन कंपनी का पता लगाकर संपर्क करने का प्रयास कर रहा है।

यह भी पढ़ें- नेपाल के बाद उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा! संकट में भिलंगना घाटी के ग्लेशियर, खतलिंग 5.33 किमी खिसका