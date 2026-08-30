नेपाल बाढ़ त्रासदी में उत्तराखंड का भवान दत्त लापता, हाईड्रो कंपनी में करता है काम

संवाद सूत्र, धारचूला। नेपाल के रउआ त्रासदी में धारचूला तहसील छारछुम निवासी एक व्यक्ति के भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। स्वजन ने प्रशासन से पता लगाने की मांग की है।

एसडीएम धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि छारछुम निवासी परिवार ने प्रशासन को बताया है कि परिवार के सदस्य भवान दत्त (44) नेपाल में जहां पर त्रासदी आई है, वहां पर कार्य करता है। परिवार ने उसका पता लगाने की मांग की है।