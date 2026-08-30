नेपाल बाढ़ त्रासदी में उत्तराखंड का भवान दत्त लापता, हाईड्रो कंपनी में करता है काम
नेपाल की रउआ त्रासदी में धारचूला के छारछुम निवासी भवान दत्त के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। ...और पढ़ें
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संवाद सूत्र, धारचूला। नेपाल के रउआ त्रासदी में धारचूला तहसील छारछुम निवासी एक व्यक्ति के भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। स्वजन ने प्रशासन से पता लगाने की मांग की है।
एसडीएम धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि छारछुम निवासी परिवार ने प्रशासन को बताया है कि परिवार के सदस्य भवान दत्त (44) नेपाल में जहां पर त्रासदी आई है, वहां पर कार्य करता है। परिवार ने उसका पता लगाने की मांग की है।
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उप जिलाधिकारी ने बताया कि स्वजन के हवाले से बताया कि भवान दत्त टनकपुर में हाईड्रो प्रोजेक्ट में काम करता था। वर्तमान में वह नेपाल में है। वह किस हाईड्रो कंपनी में काम करता है, इसकी भी जानकारी नहीं है।
प्रशासन हाईड्रो कंपनी का पता लग रहा है। कंपनी का पता लगने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन कंपनी का पता लगाकर संपर्क करने का प्रयास कर रहा है।
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