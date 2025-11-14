Leopard Attack: तेंदुए के हमले में मारा गया था भुवन राम, तीसरे दिन जंगल में मिला सिर

संवाद सहयोगी, जागरण लोहाघाट। मंगोली ग्राम सभा के धूरा तोक में तेंदुए के हमले में मारे गए 45 वर्षीय भुवन राम का तीसरे दिन जंगल से सिर मिला है। पुलिस ने सिर का पंचनामा भरवाया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने शव का अंतिम संस्कार किया।

बुधवार को हुई घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। ग्रामीण शाम ढलते ही घरों से कैद हो जा रहे हैं। अकेले घर से निकलने में डर रहे हैं। रेंजर नारायण दत्त पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को गश्त के दौरान विभाग की टीम को घटना स्थल से कुछ दूरी पर भुवन राम का सिर मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की।