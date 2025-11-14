Language
    Leopard Attack: तेंदुए के हमले में मारा गया था भुवन राम, तीसरे दिन जंगल में मिला सिर

    By Ganesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    लोहाघाट के मंगोली ग्राम सभा में तेंदुए के हमले में मारे गए भुवन राम का शव तीसरे दिन जंगल में मिला। वन विभाग ने घटनास्थल के पास उनका सिर बरामद किया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रहा है और गश्त कर रहा है।

    दहशत में आए बच्चों को स्कूल लाने के लिए घर जा रहे शिक्षक

    संवाद सहयोगी, जागरण लोहाघाट। मंगोली ग्राम सभा के धूरा तोक में तेंदुए के हमले में मारे गए 45 वर्षीय भुवन राम का तीसरे दिन जंगल से सिर मिला है। पुलिस ने सिर का पंचनामा भरवाया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने शव का अंतिम संस्कार किया।

    बुधवार को हुई घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। ग्रामीण शाम ढलते ही घरों से कैद हो जा रहे हैं। अकेले घर से निकलने में डर रहे हैं। रेंजर नारायण दत्त पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को गश्त के दौरान विभाग की टीम को घटना स्थल से कुछ दूरी पर भुवन राम का सिर मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की।

    रेंजर ने बताया हमलावर तेंदुआ नर और वयस्क है। गुरुवार रात गश्त के दौरान आसपास तेंदुए की मौजूदगी दिखी। वह गांव के आसपास ही मंडरा रहा है। उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। टीम लगातार गश्त कर रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने व शाम बाद अकेले बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही है। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

    दहशत से राजकीय उच्च प्राथमिक मंगोली व प्राथमिक विद्यालय मटियाल में चार-चार बच्चे स्कूल आए। शिक्षक कैलाश फर्त्याल ने बताया शिक्षक गांव जाकर अपनी सुरक्षा में बच्चों को स्कूल लाए और छुट्टी के बाद घर पहुंचा।

