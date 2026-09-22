पिथौरागढ़: बेरीनाग में घास काट रही महिला पर भालू ने किया हमला, पैर चबाकर किया घायल

संवाद सूत्र, बेरीनाग (पिथौरागढ़)। विकासखंड बेरीनाग के पांखू क्षेत्र के डाडल गांव में घास काटने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। भालू ने महिला का पैर चबा दिया, जिससे उसके पैर में गहरे घाव हो गए। गनीमत रही कि आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालू को भगा दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।

ग्रामीणों के अनुसार 52 वर्षीय चंपा देवी सोमवार शाम करीब पांच बजे गांव के पास घास काट रही थीं। इसी दौरान झाड़ियों से निकले भालू ने उन पर हमला कर दिया। महिला की चीख सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाया। इसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया। घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल बागेश्वर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।