बागेश्वर : इंटरनेट मीडिया पर ग्राम प्रधानों को गाली देने का आरोप, कोतवाली में दी तहरीर
ग्राम प्रधान पृथ्वी राज सिंह राणा ने इंटरनेट मीडिया चैनल संचालक पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और छवि धूमिल करने का आरोप लगाया ह ...और पढ़ें
HighLights
ग्राम प्रधानों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग
प्रधान पृथ्वी राज सिंह राणा ने कोतवाली में तहरीर दी
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, कार्रवाई का आश्वासन
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । पंद्रहपाली ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान ने इंटरनेट मीडिया चैनल संचालक पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
तहरीर के अनुसार, 12 अगस्त को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में ग्राम प्रधानों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ग्राम प्रधान पृथ्वी राज सिंह राणा का आरोप है कि इस वीडियो के माध्यम से ग्राम प्रधानों को अपमानित करने के साथ ही उनकी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, जिससे कई ग्राम प्रधान आहत हैं।
तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति फोन पर भी गाली-गलौज करता है। ग्राम प्रधान ने कहा कि इस प्रकार के वीडियो से ग्रामीणों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
कोतवाल अनिल उपाध्याय ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है और प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।