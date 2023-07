Pithoragarh: दुष्कर्मी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा; डरा-धमकाकर रिश्ते की बहन से बनाता था शारीरिक संबंध

रिश्ते की नाबालिग बहन को डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने वाले को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार मामला मई 2022 का है। गणेश सिंह ने अपनी रिश्ते की बहन के साथ जबरन दुष्कर्म किया। गणेश सिंह ने अपनी रिश्ते की बहन के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

दुष्कर्मी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़: रिश्ते की नाबालिग बहन को डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने वाले को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, मामला मई 2022 का है। गणेश सिंह ने अपनी रिश्ते की बहन के साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसने किशोरी को पहले मदद की बात की और जब वह उसका सामान देने उसके कमरे में गई तो अंदर से दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। माता-पिता को बताने की बात कहने पर उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। स्कूल से घर आते समय नाबालिग से जबरदस्ती बनाता रहा शारीरिक संबंध घटना के बाद से नाबालिग को स्कूल से घर आते समय जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाता और शारीरिक संबंध बनाता था। उससे शादी करने की बात कहने लगा तो नाबालिग ने उसे रिश्तों की दुहाई दी। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। गर्भपात कराने के लिए उसे दवाइयां भी खिलाई। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी गणेश सिंह के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, धमकी व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त गणेश सिंह के दोष सिद्ध करते हुए अलग-अलग धाराओं में अधिकतम सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

