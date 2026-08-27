नेपाल की भोटेकोशी नदी की बाढ़ में बैतडी के 8 लोग लापता, हाइड्रोपावर कर्मियों और APF जवान समेत 5 की हुई पहचान

संवाद सूत्र, झूलाघाट। नेपाल की रसुआ भोटेकेशी नदी में आये बाढ़ में पिथौरागढ़ जिले की सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले के आठ लोगों की भी लापता होने की सूचना मिली है।

जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सूरज सिंह ने बताया कि रसुआ बाढ़ में लापता हुये बैतडी के बैतडी सुर्नया गांव पालिका 6 मोतीनगर निवासी त्रिशुली हाइड्रोपावर में कार्यरत 31 वर्षीय हरीश चंद, लांगटांग हाइड्रोपावर में कार्यरत सुर्नया गांव पालिका 5 बिष्टपाली निवासी 25 वर्षीय केशव बिष्ट,रसुआ हाइड्रोपावर में कार्यरत डिलाशैनी गांव पालिका 7 धामी गांव निवासी 32 वर्षीय पूर्ण सिंह धामी एवं विशाल धामी,एपीफ टिमुरे बीओपी में कार्यरत डिलाशैनी 2 छेपट्टा निवासी एपीएफ महिला जवान बिनीता बोहरा शामिल हैं।