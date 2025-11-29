पिथौरागढ़ के बच्चों और बुजर्गो को सौगात, जल्द बनेंगे 10 नये पार्क

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। नगर में बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्कों की कमी जल्द दूर होगी। नगर निगम ने 10 छोटे पार्क विकसित करने का फैसला लिया है। इन पार्कों में बच्चों के खेलने की सुविधा के साथ ही बुजुर्गों के टहलने के इंतजाम भी होंगे। नगर में पार्कों की बेहद कमी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकांश पार्क तीन से पांच दशक पूर्व बने हुए हैं। ये सभी पार्क मुख्य बाजार के आसपास ही हैं। पिछले दो दशक में नगर क्षेत्र काफी विस्तारित हो चुका है। नये विकसित हुए क्षेत्रों में पार्कों की बेहद कमी है, जिसके चलते छोटे बच्चों को खेलने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है।

मेयर कल्पना देवलाल ने कहा है बच्चों की इस समस्या का संज्ञान नगर निगम ने लिया है। बच्चे वर्तमान में मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, विशेषज्ञ इसे अच्छा संकेत नहीं मानते हैं। बच्चों को खेलने और खुले में मनोरंजन की सुविधा देने के लिए 10 छोटे-छोटे पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है।