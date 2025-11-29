पिथौरागढ़ के बच्चों और बुजर्गो को सौगात, जल्द बनेंगे 10 नये पार्क
पिथौरागढ़ नगर निगम ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए 10 नए पार्क बनाने का फैसला किया है। पार्कों की कमी को देखते हुए, निगम ने यह कदम उठाया है ताकि बच्चों को खेलने और बुजुर्गों को टहलने की सुविधा मिल सके। पहला पार्क ऐंचोली में बनेगा, और अन्य स्थानों पर भी जगह चिन्हित की जा रही है।
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। नगर में बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्कों की कमी जल्द दूर होगी। नगर निगम ने 10 छोटे पार्क विकसित करने का फैसला लिया है। इन पार्कों में बच्चों के खेलने की सुविधा के साथ ही बुजुर्गों के टहलने के इंतजाम भी होंगे। नगर में पार्कों की बेहद कमी है।
अधिकांश पार्क तीन से पांच दशक पूर्व बने हुए हैं। ये सभी पार्क मुख्य बाजार के आसपास ही हैं। पिछले दो दशक में नगर क्षेत्र काफी विस्तारित हो चुका है। नये विकसित हुए क्षेत्रों में पार्कों की बेहद कमी है, जिसके चलते छोटे बच्चों को खेलने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है।
मेयर कल्पना देवलाल ने कहा है बच्चों की इस समस्या का संज्ञान नगर निगम ने लिया है। बच्चे वर्तमान में मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, विशेषज्ञ इसे अच्छा संकेत नहीं मानते हैं। बच्चों को खेलने और खुले में मनोरंजन की सुविधा देने के लिए 10 छोटे-छोटे पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है।
पहला पार्क नगर के प्रवेशद्वार ऐंचोली में बनाया जायेगा। पांडेगांव, बजेटी में भी जगह चिंहित की गई है। उन्होंने कहा कि नगर में जहां भी जगह उपलब्ध होगी वहां इस तरह के चिल्ड्रन पार्क विकसित किये जायेंगे। इन पार्कों में बुजुर्गो के टहलने की व्यवस्था भी की जायेगी।
