उत्तराखंंड में युवा कर रहे थे अग्निवीर भर्ती की तैयारी, भालू ने किया हमला; दो घायल
खिर्सू में अग्निवीर की तैयारी कर रहे दो युवाओं पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। दोनों का इलाज श्रीनगर के बेस अस्पताल में चल रहा है। वन विभाग क्षेत्र में गश्त कर रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है, क्योंकि क्षेत्र में वन्यजीवों का खतरा बढ़ गया है।
संवाद सूत्र, जागरण खिर्सू। विकास खंड मुख्यालय में रहकर अग्निवीर योजना के तहत सेना का हिस्सा बनने की ललक लिए दो युवाओं पर भालू ने हमला कर दिया। हादसे में दोनों घायल हो गए। जिनका उपचार मेडिकल कालेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि दोनों युवक खतरे से बाहर हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरते जाने की अपील की है।
विकास खंड मुख्यालय खिर्सू में बुधवार सुबह छह बजे दो युवाओं पर भालू ने हमला कर दिया। जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सामाजिक कार्यकर्ता योगंबर रावत व महेंद्र नेगी ने बताया कि ब्लाक मुख्यालय खिर्सू में रहने वाले युवा आर्दश रावत और आकाश सिंह नियमित रुप से अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने को लेकर तैयारी करते हैं। हर रोज की तहर बुधवार की सुबह वह खिर्सू से ग्वाड़ जाने वाले पैदल मुख्य मार्ग पर दौड़ का अभ्यास कर रहे थे।
मुख्यालय से कुछ दूसरी पर ही छह बजे करीब अचाचक भालू ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों युवकों के शोर मचाने व खुद को बचाने की जद्दोजहद के बीच भालू भाग गया। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिर्सू में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कालेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दोनों का उपचार चल रहा है। उन्हाेंने बताया कि आदर्श रावत मथिगांव और आकाश सिंह कठूली गांव का मूल निवासी है। घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि वह जल्द से जल्द भालू के आतंक से निजात दिए जाने व घायलों को मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग की है।
खिर्सू में भालू के हमले की घटना के बाद विभाग की टीम गश्त कर रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को लगातार जागरुक भी किया जा रहा है।
आइशा बिष्ट, एसडीओ गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।