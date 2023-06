Vanantara Case: नहीं पहुंचा मुख्य गवाह, एक के हुए बयान; 17 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई

Vanantara Case बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को एक गवाह के बयान हुए। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बताया कि पुलिस की ओर से मामले में एकत्र डाटा की जांच करने वाले एक पुलिसकर्मी की न्यायालय में गवाही हुई। गवाही के दौरान तीन आरोपित भी न्यायालय में मौजूद रहे।

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: Vanantara Case: बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को एक गवाह के बयान हुए। जबकि मुख्य गवाह के न्यायालय में न पहुंचने के कारण उसकी गवाही नहीं हो पाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सीजन ट्रायल के तहत शुक्रवार को मुख्य गवाह पुष्पदीप की गवाही होनी थी। लेकिन पुष्पदीप न्यायालय में नहीं पहुंचा, जिस कारण उसकी गवाही नहीं हुई। बताया कि पुलिस की ओर से मामले में एकत्र डाटा की जांच करने वाले एक पुलिसकर्मी की न्यायालय में गवाही हुई। गवाही के दौरान तीन आरोपित भी न्यायालय में मौजूद रहे। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

Edited By: Nirmala Bohra