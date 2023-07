Uttarakhand: सावन के सोमवार पर मंदिर में जलाभिषेक के लिए गई थीं दो युवतियां, नदी में बहीं; मौत

Uttarakhand News पौड़ी जिले के कोटद्वार में सतपुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दंगलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए गई दो युवतियां मधु नदी में डूब गईं। दोनों युवतियों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। दोनों युवतियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नदी से जलाभिषेक के लिए जल लेने के दौरान दोनों नदी में डूब गईं।

Uttarakhand News: नदी में स्‍नान करने के दौरान दोनों डूब गईं।

टीम जागरण, कोटद्वार: Uttarakhand News: कोटद्वार में सतपुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दंगलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए गई दो युवतियां मधु नदी में डूब गईं। पुलिस ने करीब आधा किलोमीटर दूर सतपुली पुल के समीप दोनों युवतियों के शव बरामद किए हैं। ग्राम ओडलसैंण निवासी दोनों युवती मंदिर में जलाभिषेक के लिए गई थीं। नदी में स्‍नान करने के दौरान दोनों डूब गईं। दोनों युवतियों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों के साथ मधु गंगा में नहाने गईं रूबी व सोनी सतपुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दंगलेश्वर मंदिर के समीप मधु गंगा में डूबने से एक किशोरी सहित दो की मौत हो गई। दोनों का शव मौके से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर सतपुली पुल के समीप बरामद हुआ। घटना सुबह करीब साढ़े पांच बजे की है। ग्राम ओडलसैण निवासी रूबी उर्फ सरोज (24) पुत्र श्याम सिंह रावत व ग्राम चैलूसैण निवासी अदिति उर्फ सोनी (15) पुत्री निर्मल सिंह अन्य ग्रामीणों व स्वजनों के साथ दंगलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए गई हुई थीं। जलाभिषेक से पूर्व रूबी व सोनी अन्य ग्रामीणों के साथ मधु गंगा में नहाने चले गईं। सोनी का पैर फिसला और तेज धारा में बहने लगी बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान अचानक सोनी का पैर फिसला और वह नदी की तेज धारा में बहने लगी। सोनी को बचाने के लिए रूबी ने प्रयास किया। लेकिन, वह भी नदी में गिर गई। इससे पहले ग्रामीण कुछ समझ पाते, दोनों नदी की तेज धारा में गुम हो गए। सूचना मिलते ही सतपुली थाना प्रभारी लाखन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों की तलाश शुरू की दी। स्थानीय गोताखोर गणेश, सौरभ, सहदेव, मोहन ने जगह-जगह नदी में गोता लगा दोनों की तलाश शुरू की। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद मौके से करीब डेढ़ किमी दूर सतपुली में पुल के समीप नदी से दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि सोनी अपने नाना ओडलसैण निवासी महावीर सिंह बिष्ट के घर आई हुई थी।

Edited By: Nirmala Bohra