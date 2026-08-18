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उत्तराखंड के सतपुली में मकान पर गिरा भारी मलबा, चार लोग जमींदोज; तलाश जारी

By Ajay khantwal Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 12:11 PM (IST)

उत्तराखंड के सतपुली तहसील के महर गांव में एक मकान पर भारी मलबा गिरने से वह धराशाई हो गया, जिसमें चार लोगों के दबे होने की आशंका है।

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जागरण संवाददाता, कोटद्वार । सतपुली तहसील के अंतर्गत ग्राम महर गांव में आज सुबह एक मकान के ऊपर भारी मात्रा में मलबा गिर गया, जिससे मकान धराशाई हो गया। मकान गिरने से मलबे में चार लोगों के दबे होने की सूचना है।

सतपुली और लैंसडौन से एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मकान में एक मैक्स चालक परिवार के साथ रहता था। उधर, इसी तहसील के ग्राम बैर गांव में किचन का एक हिस्सा गिर गया। घटना में सुशीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।