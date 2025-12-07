उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार में किए सिद्धबली बाबा के दर्शन, अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचे

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के दर्शन किए। इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी के आवास में पहुंचे हैं।

अलीगढ़ से पहुंचे कोटद्वार

रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटद्वार पहुंचेगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्न दो बजकर करीब 35 मिनट पर अलीगढ़ से हेलीकाप्टर के जरिये कोटद्वार के ग्रास्टनगंज हैलीपेड पर उतरे।

पहुंचे बड़ी बहन के घर

इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी के आवास में पहुंचे। यहां योगी ने अपनी बड़ी बहन को सांत्वना दीं। बताते चलें कि पिछले दिनों उनकी बड़ी बहन कौशल्या देवी के पति ओमप्रकाश रावत का बीमारी के चलते निधन हो गया था।