Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार में किए सिद्धबली बाबा के दर्शन, अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचे

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के दर्शन किए। इसके बाद वे अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी के घर पहुंचे औ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के दर्शन किए।

    जागरण संवाददाता, कोटद्वार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के दर्शन किए। इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी के आवास में पहुंचे हैं।

    CM yogi adityanath

    अलीगढ़ से पहुंचे कोटद्वार

    रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटद्वार पहुंचेगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्न दो बजकर करीब 35 मिनट पर अलीगढ़ से हेलीकाप्टर के जरिये कोटद्वार के ग्रास्टनगंज हैलीपेड पर उतरे।

    पहुंचे बड़ी बहन के घर

    इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी के आवास में पहुंचे। यहां योगी ने अपनी बड़ी बहन को सांत्वना दीं। बताते चलें कि पिछले दिनों उनकी बड़ी बहन कौशल्या देवी के पति ओमप्रकाश रावत का बीमारी के चलते निधन हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवताओं का किया आह्वान

    श्री सिद्धबली मंदिर परिसर में चल रहे तीन दिवसीय श्री सिद्धबली बाबा वार्षिक अनुष्ठान के अंतिम दिन आज रविवार को एकादश कुंडीय यज्ञ की पूर्णाहूति हुई। साथ ही देवताओं का आह्वान करते हुए जागर लगाए गए। इस दौरान कई पुरुष व महिलाएं देवता के प्रभाव में आकर नाचते दिखे। जागर संपन्न होने के बाद सवामन रोट का भोग लगाया गया व बाद में इस रोट को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया।

    यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ रविवार को आएंगे कोटद्वार, बड़ी बहन के घर पहुंच देंगे उन्हें सांत्वना

     