उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार में किए सिद्धबली बाबा के दर्शन, अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के दर्शन किए। इसके बाद वे अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी के घर पहुंचे
जागरण संवाददाता, कोटद्वार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कोटद्वार में सिद्धबली बाबा के दर्शन किए। इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी के आवास में पहुंचे हैं।
अलीगढ़ से पहुंचे कोटद्वार
रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटद्वार पहुंचेगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्न दो बजकर करीब 35 मिनट पर अलीगढ़ से हेलीकाप्टर के जरिये कोटद्वार के ग्रास्टनगंज हैलीपेड पर उतरे।
पहुंचे बड़ी बहन के घर
इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन कौशल्या देवी के आवास में पहुंचे। यहां योगी ने अपनी बड़ी बहन को सांत्वना दीं। बताते चलें कि पिछले दिनों उनकी बड़ी बहन कौशल्या देवी के पति ओमप्रकाश रावत का बीमारी के चलते निधन हो गया था।
देवताओं का किया आह्वान
श्री सिद्धबली मंदिर परिसर में चल रहे तीन दिवसीय श्री सिद्धबली बाबा वार्षिक अनुष्ठान के अंतिम दिन आज रविवार को एकादश कुंडीय यज्ञ की पूर्णाहूति हुई। साथ ही देवताओं का आह्वान करते हुए जागर लगाए गए। इस दौरान कई पुरुष व महिलाएं देवता के प्रभाव में आकर नाचते दिखे। जागर संपन्न होने के बाद सवामन रोट का भोग लगाया गया व बाद में इस रोट को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया।
